Mies murhasi 75-vuotiaan vanhuksen viidakkoveitsellä.

Helsingin hovioikeus on päättänyt vapauttaa nykyään 55-vuotiaan miehen, joka murhasi julmasti 75-vuotiaan naapurinsa Polvijärvellä Pohjois-Karjalassa maaliskuussa 2009. Mies yritti murhata myös vanhuksen vaimon.

Tekohetkellä 39-vuotias mies tunkeutui rikoskumppaninsa kanssa vanhusten kotiin viidakkoveitsellä varustautuneena. Kun he eivät saaneet rahaa, he surmasivat miehen ja haavoittivat pahoin tämän vaimoa.

Miehet jäivät kiinni, kun heidän autonsa suistui ojaan. Tämän jälkeen poliisi meni surma-asunnolle, josta se löysi iäkkäät uhrit.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 2020 miehen elinkautiseen vankeuteen murhasta sekä useista muista rikoksista. Itä-Suomen hovioikeus piti murhatuomion voimassa.

Miksi mies pääsee vapaaksi?

Mies haki pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Helsingin hovioikeus hyväksyi miehen hakemuksen. Mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 1. heinäkuuta 2027.

Hovioikeuden mukaan vapauttamista puolsi vankeusajan pituus suhteessa tuomittuihin rikoksiin. Mies on ollut yhtäjaksoisesti vapautensa menettäneenä vuodesta 2009 alkaen.

Vapauttamista puolsi myös hyvä rangaistusajan suunnitelman edistäminen, hyvä sopeutuminen avolaitosolosuhteisiin sekä kouluttautuminen.

Hovioikeuden mukaan ei ole ilmeistä vaaraa siitä, että mies vapauduttuaan syyllistyisi henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

Vapauttamista vastaan puhuivat jossain määrin elinkautiseen rangaistukseen johtaneiden rikosten laatu ja ongelmat päihteidenkäytön sekä käyttäytymisen kanssa. Mies on syyllistynyt huumausainerikokseen syksyllä 2018, jolloin hän salakuljetti kehonsa sisällä huumeita Sukevan vankilaan.

Myös Rikosseuraamuslaitos puolsi miehen hakemusta. Ennen vapauttamista mies määrätään puolen vuoden koevapauteen.

Mies on hakenut vapauttamista kerran aiemmin. Vuonna 2023 hovioikeus kuitenkin hylkäsi miehen hakemuksen.