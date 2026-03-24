Esapekka Lappi ajaa rallin MM-sarjaa seuraavaksi Virossa, Dirtfish uutisoi.

Lappi, 35, palasi tänä vuonna MM-sarjaan Hyundain osa-aikakuskina. Tiimin kolmatta autoa ajavat myös Dani Sordo ja Hayden Paddon.

Suomalaiskuljettaja on jo nähty Ruotsin lumirallissa helmikuussa ja viimeksi Kenian soralla reilu viikko sitten. Hän ei ole pitänyt tulevasta kisakalenteristaan kovaa ääntä.

Nyt hän on paljastanut Dirtfishille ajavansa seuraavaksi kisassa, jossa "lippu on musta-sini-valkoinen". Toisin sanoen Lappi ajaa kauden kolmannen MM-rallinsa Virossa heinäkuussa.

Kenian ja Viron välissä ehditään ajaa viisi MM-rallia – Kroatia, Kanariansaaret, Portugali, Japani ja Kreikka – jotka ovat siis Lapin tuoreen päivityksen perusteella Sordon ja Paddonin heiniä.

Lapilla on kuitenkin ennen Viron MM-keikkaa ohjelmassa kaksi SM-rallia, Imatralla toukokuussa ja Jyväskylässä kesäkuussa.