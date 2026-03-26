NHL-seura Buffalo Sabresin ruotsalaiskapteeni Rasmus Dahlin, 25, sai odotetun vieraan kotiottelussa Boston Bruinsia vastaan.
Jääkiekko-ottelun katsomossa oli Dahlinin kihlattu Carolina Matovac, joka on toipunut viime ajat haastavasta sydämensiirto-operaatiosta.
Pelikatkon aikana Matovac välähti näkyviin areenan tulostaululle. Tämä johti suuriin suosionoituksiin yleisöltä sekä pelaajilta. Fanit toivottivat hänet tervetulleeksi osoittaen seisaaltaan tukea.
Pitkän taistelun hengestään käynyt Matovac liikuttui kyyneliin katsomossa.
Rasmus Dahlin kuuli nimensä areenan kaiuttimista, katsoi ylös tulostaululle ja hymyili nähdessään kihlattunsa vilkuttavan kameralle.
– Se oli uskomatonta. Tuntui todella erityiseltä, että hän sai tällaisen vastaanoton, Dahlin sanoi ESPN:n mukaan.
Viimeiset seitsemän kuukautta Matovac on toipunut kesällä hänelle tehdystä sydämensiirrosta pariskunnan kotona Ruotsissa.
Sabres-kapteeni Dahlin on käynyt kauden aikana muutamaan otteeseen myös lyhyesti Ruotsissa viettäkseen aikaa kihlattunsa kanssa.
Matovac oli raskaana
Matovacin sydän petti pariskunnan lomaillessa Ranskassa viime kesänä. Dahlin on kertonut, että Matovac tunsi ennen tätä olonsa sairaaksi useiden päivien ajan.
Matovac oli tuohon aikaan raskaana. Matovac on sanonut, että hänen syntymättömällä lapsellaan oli "tärkeä rooli" ongelman löytämisessä. Sikiö ei kuitenkaan selvinnyt.