Poptähti Chappell Roanin väitettiin usuttaneen turvamiehensä 11-vuotiaan tytön luokse. Nyt puhuu turvamies.

Artisti Chappell Roan joutui kohun keskelle viime viikolla. Jalkapalloilija Jorginho kertoi Instagramin tarinat-osiossa, että hänen 11-vuotias tyttärensä Ava Law purskahti kyyneliin sen jälkeen, kun poptähden turvamies oli huutanut perheelle hotellin ravintolassa Sao Paulossa.

Roan oli samassa hotellissa, kuin Jorginhon perhe ja oli kulkenut äidin ja tyttären ohi aamiaisella. Ava oli kävellyt popparin pöydän ohi varmistaakseen, että kyeessä on Roan.

– Tyttäreni ei sanonut mitään eikä pyytänyt mitään, Jorginho sanoi.

Tämän jälkeen vartija tuli äidin ja tyttären pöytään ja alkoi puhua heille aggressiiviseen sävyyn.

– Hän sanoi, että vaimoni ei saisi antaa tyttären ahdistella muita ihmisiä. Hän jopa sanoi tekevänsä valituksen heistä hotellille, samaan aikaan kun 11-vuotias tyttäreni oli kyynelissä.

Avan äiti on Jorginhon puoliso Catherine Harding ja biologinen isä näyttelijä Jude Law.

Chappell Roan vastasi myös kritiikkiin.

Roan vastasi kritiikkiin Instagram-tarinoissaan. Hän totesi, ettei ollut tietoinen tapahtumasta eikä ollut edes nähnyt ketään.