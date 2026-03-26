Maria Veitola vierailee Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa Benjaminin ja tämän puolison Jonin luona Espoossa. Peltonen avautuu mielenterveyshaasteistaan.

Maria Veitola yökyläilee artisti Benjamin Peltosen ja tämän puolison Jonin luona Espoossa. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomo+:ssa. Jakso nähdään MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa maanantaina 30. maaliskuuta.

Peltonen avautuu Veitolalle mielenterveyshaasteistaan. Hän nousi kuuluisuuteen 15 vuotta sitten ollessaan vasta 16-vuotias.

– Kyllä minulla meni pää sekaisin silloin. Minulle iski hirveä ihmiskammo. Yhtäkkiä ihmisiä kiinnosti kaikki, mitä teen. Minua alkoi pelottaa mennä bussille kouluun.

Peltonen kertoo aloittaneensa käymään tuolloin terapiassa. Viimeisin haastavampi kausi sijoittui TTK:n yhteyteen. Peltonen voitti TTK:n vuonna 2022.

– Se oli fyysisiti rankinta, mitä olen ikinä tehnyt. Silloin minulla alkoi paniikkikohtaukset isosti. Sen jälkeen olen ollut mielialalääkityksellä, pienellä annoksella, joka poistaa sitä pahinta ahdistusta.