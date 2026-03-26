Tangomarkkinat nähdään jälleen suorana Ylen kanavilla. Juontajina jatkavat Katja Ståhl ja Mikko Kekäläinen. Finaali järjestetään Seinäjoen Tangoareenalla lauantaina 11. heinäkuuta.
Laulukilpailuun otti tänä vuonna osaa lähes 300 laulajaa, joista ammattiraati valitsi 40 nais- ja 40 mieslaulajaa jatkoon.
Mukana on sekä aiemmilta vuosilta tuttuja kilpailijoita että uusia nimiä. Joukossa muun muassa The Voice of Finland -kilpailijoita, Tangoseniori-voittajia ja Iskelmämestari. Kilpailijoiden ikähaarukka on 20-59 vuotta.
Äänestys on käynnissä 24. huhtikuuta saakka. Yleisöäänestyksen jälkeen kilpailu jatkuu toukokuisten livekarsinnan ja semifinaalin kautta kohti Seinäjoella käytävää finaalia, jossa yleisö pääsee äänestämään tuomariston valitsemasta nelikosta vuoden 2026 tangokuningattaren sekä tangokuninkaan.