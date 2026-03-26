Päijät-Hämeen Hollolan koulupalosta epäillään kahta alle 15-vuotiasta poikaa, kertoo Hämeen poliisi.

Kankaan koulu tuhoutui palossa kokonaan viime elokuussa. Palo aiheutti useiden miljoonien eurojen vahingot.

Esitutkinnassa selvisi, että pojat käsittelivät tulta varomattomasti koulun alueella ilta-aikaan. He muun muassa sytyttivät pieniä tulipaloja peltipurkkiin. Lisäksi toinen pojista sytytti sytkärillä lastauslaiturin luona seinässä ollutta rakennetta tuleen.

Pojat eivät huomanneet savuja tai liekkejä, kun he poistuivat paikalta. Poliisin mukaan palo eteni kymmeniä minuutteja lastauslaiturin alapinnassa tuottamatta näkyvää liekkiä tai savua.

Poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi. Poikia epäillään tuhotyöstä, mutta koska he ovat alle 15-vuotiaita, he eivät ole teosta rikosoikeudellisesti vastuussa, eikä asia siten etene syyttäjälle.