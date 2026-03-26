Luonnonvarakeskus (Luke) ennustaa koivuallergikoille erittäin helppoa kevättä. Syynä tähän on se, että koivun kukinta on jäämässä tänä keväänä ennätyksellisen vähäiseksi.
Koko siemensatoseurannan 48-vuotisen mittaushistorian aikana vain vuonna 2013 koivun kukinta on ollut vähäisempää kuin mitä tälle keväälle on odotettavissa.
Ennätyksellisen vähäistä kukintaa selittää muun muassa viime vuoden kylmä alkukesä, joka hillitsi kukintojen muodostumista. Norkkolaskentojen perusteella hedenorkkojen määrät jäävät Luonnonvarakeskuksen mukaan suorastaan ennätyksellisen pieniksi kautta maan.
Siitepölyä saattaa kuitenkin olla ilmassa jonkin verran kevään mittaan, jos eteläiset ilmavirrat tuovat sitä Suomeen muualta.
Koivun kukinta oli viime vuonna runsasta. Kukintavuosien vuorottelu on koivulle tyypillistä.