Kaupan kalatiskiltä voi saada nyt arvokkaan yllätyksen: "Jos löydät, olet onnenpekka"

Vesistöbiologi Iia-Elisabeth Suomi kertoo Suomen olleen vielä 100 vuotta sitten oikea lohiparatiisi. Nämä lohikalakannat ovat kuitenkin tuhoutuneet ja suomalaiset siirtyneet syömään kasvatettua tuontilohta.

– Ja aika suurikokoisia petokaloja. Vähemmässä määrin pieniä parvikaloja. Ja kun tämän suhteen pitäisi nimenomaan olla toisinpäin.

Norjan lohi ja kotimainen kirjolohi ovat suomalaisille tuttuja kalavalintoja, mutta kuinka kestävää näiden ja muiden kalojen syöminen loppupeleissä on? Asiasta keskusteltiin maanantaina Huomenta Suomessa.

– Luonnonlohien kannalta kirjolohen kasvatuksella ei ole niin negatiivisia vaikutuksia, mutta samalla tavalla ne rehevöittävät Itämerta – ja sitten on ne kalankasvatuksen ongelmat kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta, Suomi sanoo.

WWF:n Matti Ovaskan mukaan kasvatustoiminnan Suomessa ja Norjassa voidaan ajatella olevan perusteiltaan hyvin samanlaiset. Iso ero on kuitenkin toiminnan mittakaava: Suomessa se on paljon pienimuotoisempaa, ja tämä heijastuu Ovaskan mukaan myös kestävyyteen.