Toyotan vastoinkäymisistä viime viikonloppuna ajetussa Kenian MM-rallissa tihkuu uutta tietoa. Teknisen johtajan Tom Fowlerin mukaan Sami Pajari pelasti oman kisansa toimimalla saatujen ohjeiden mukaisesti – toisin kuin Oliver Solberg ja Sebastian Ogier.
Toyota on tullut viime vuosina tunnetuksi luotettavuudestaan. Talli on voittanut vuonna 2021 MM-kalenteriin palanneen, äärimmäisenä kestävyyskokeena tunnetun Safari-rallin joka vuosi ja kahminut näissä kisoissa nimiinsä 13 kaikkiaan 18 palkintokorokesijoituksesta.
Viime viikonloppuna talli vei voiton Takamto Katsutan johdolla, ja Pajari täydensi mainion menestyksen kolmossijallaan.
Vielä perjantain jälkeen näytti siltä, että tulos voisi olla vieläkin parempi, sillä Toyotalla oli tuossa kohtaa neloisjohto. Lauantain äärimmäisissä oloissa sattuneet rengasrikot ja keskeytykset panivat kuitenkin pelin uusiksi.
Toisena olleen Elfyn Evansin autosta petti oikea takajousitus, ja kärkikaksikko Solberg–Ogier hyytyi tien varteen matkalla päivähuoltoon. Molempien autoon iski laturivika.
Tallipäällikkö Juha Kankkusen mukaan muta oli rikkonut Solbergin ja Ogierin autoista laturin kiristimet.