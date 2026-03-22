Toisena olleen Elfyn Evansin autosta petti oikea takajousitus, ja kärkikaksikko Solberg–Ogier hyytyi tien varteen matkalla päivähuoltoon. Molempien autoon iski laturivika.

Vielä perjantain jälkeen näytti siltä, että tulos voisi olla vieläkin parempi, sillä Toyotalla oli tuossa kohtaa neloisjohto. Lauantain äärimmäisissä oloissa sattuneet rengasrikot ja keskeytykset panivat kuitenkin pelin uusiksi.

– Hyvin yksinkertainen osa, maksaa kuusi euroa, mutta jos se tapahtuu, se tapahtuu.

Se, ettei esimerkiksi Ogier olisi noudattanut ohjetta, on sangen erikoista, sillä ranskalaistähti muistutti kisan jälkeen, että Toyota oli kärsinyt laturiongelmista Keniassa jo vuotta aikaisemmin. Tuolloin Kalle Rovanperä keskeytti viidenneltä sijalta sunnuntain ensimmäisen ja toisen erikoiskokeen välisellä siirtymällä.

– Insinööriemme olisi pitänyt miettiä sitä, mutta ehkä minunkin olisi pitänyt miettiä sitä. Se on enemmän heidän työnsä kuin minun, Ogier sanoi.

– Voitamme ja häviämme yhdessä. Kun otan asioita puheeksi, teen sen vain ollakseni rakentava, en kritisoidakseni. Vaadin paljon itseltäni, ja juttelen tiimini kanssa.