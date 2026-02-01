Kaksi ihmistä loukkaantui ja koira kuoli sunnuntaina omakotitalon tulipalossa Rääkkylässä Pohjois-Karjalassa, kertoi pelastuslaitos.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Rääkkylän keskustaan sunnuntaiaamuna kahdeksan jälkeen. Kun ensimmäiset yksiköt saapuivat paikalle, palo oli jo levinnyt koko rakennukseen. Talo tuhoutui palossa kauttaaltaan.

Tulipalossa loukkaantuneet kuljetettiin sairaalaan. Ensitietojen mukaan toinen heistä loukkaantui vakavasti ja toinen lievemmin, pelastuslaitos kertoi tiedotteessaan.

Palon syttymissyystä ei ollut heti tietoa, ja tarkempi palontutkinta käynnistyy maanantaina. Sunnuntaina aamupäivällä arvioitiin, että sammutus- ja jälkiraivaustoimet jatkuisivat paikalla vielä tunteja.