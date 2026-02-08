Lindsey Vonnin päätös hypätä olympiarinteeseen polvivamman kanssa on saanut kritiikkiä osakseen.

Vonn loukkaantui pahasti kaaduttuaan Cortina d’Ampezzon ensimmäisen kisalaskunsa heti syöksyrinteen neljännen portin jälkeen.

Amerikkalaistähti nostettiin helikopterin matkaan ja vietiin lopulta Trevisoon sairaalaan, jossa hänen vasemman jalan murtumansa operoitiin. Vonnia on pidetty tarkkailussa teho-osastolla, mutta hänen tilansa on vakaa.

Samaan aikaan, kun helpotus 41-vuotiaan Vonnin tilasta on vallannut alaa, myös kritiikki hänen riskinottoaan kohtaan on yltynyt. Vonn laski Bormiossa vasemman polven revenneen eturistisiteen kanssa.

– Tietenkään, jos et ole terve, niin silloin seuraukset ovat vielä huonommat, mutta me kaikki tiedämme Lindseyn. Se on hänen päätöksensä, että hän halusi tehdä tämän kaikesta huolimatta, toteaa Eurosportin asiantuntijana olympialaisissa toimiva alppilegenda Tina Maze.

Kansainvälisen hiihtoliiton puheenjohtaja Johan Eliasch näkee tilanteessa alppihiihdon traagisen puolen.

– Voin vain kiittää siitä, mitä hän on tehnyt lajimme eteen, koska tämä kisa on ollut olympialaisten ykköspuheenaihe, ja se on tuonut lajimme esiin parhaassa mahdollisessa valossa. Toivon hänelle nopeaa parantumista, ja että hän on erittäin, erittäin nopeasti taas suksilla, Eliasch sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan ole Vonnin kisaamispäätöksestä yhtä ilahtuneita. Uutistoimisto Reutersin haastattelema tunnettu urheilulääkäri Jean-Pierre Paclet näkee asiassa eettisen ongelman.

– Et tarvitse eturistisidettä jokaisessa hiihtoliikkeessäsi, minkä takia se voidaan leikata, mutta todellinen kysymys koskee urheilijan pidemmän ajan tulevaisuutta, Paclet toteaa.

– Monet urheilijat, jotka jatkavat uraansa pitkään, eivät saa nauttia terveistä jänteistä vanhempana. Onko lääkärillä oikeus antaa uran jatkua, jos riskit vakavasta heikkenemistä kasvavat? Siinä puhutaan urheilun etiikasta.

Oma keho, oma päätös

Vonnin kilpakumppani, norjalainen Kajsa Vickhoff Lie lyttää kaikki puheet tähtilaskijan vastuuttomuudesta.

– Yrittäisinkö samaa? En usko, että kukaan pystyisi siihen. Ehkä 27-vuotiaana voisin yrittää, mutta tuskin 41-vuotiaana, Lie hämmästelee.

– Jokaisen tutkii lääkäri, mutta lopulta päätös on sinun. Kukaan ei voi sanoa sinulle, mitä pitää tehdä. Lasket yksin. Ihmiset voivat antaa sinulle faktoja, mutta sitten päätät itse, mitä teet niillä.

– Se on hänen päätöksensä. Hänen kroppansa on hänen, ja hän päättää, mitä tekee, komppaa italialaislaskija Frederica Brignone.