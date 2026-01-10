Perjantaina ikävästi loukkaantunut HIFK-vahti Hugo Alnefelt on odotetusti sivussa joukkueensa kokoonpanosta, kun HIFK ja Ilves kohtaavat lauantaina Tampereella.

Alnefelt loukkaantui ikävästi perjantaisen ottelun avauserässä, kun hän jäi maalille ajaneen Ilves-hyökkääjän Teemu Engbergin alle.

HIFK:n maalia vartioi illan ottelussa Niko Hovinen ja luukkuvahtina toimii yli kolme kuukautta sivussa ollut Paavo Kohonen. Hienosti perjantaina Alnefeltin tilalle hypännyt Rastislav Elias ei ole kokoonpanossa lainkaan.

HPK:ta lauantaina isännöivä Pelicans puolestaan saa kaksi iloista pelaajauutista päivän otteluun. Kaksi edellistä peliä sivussa ollut Patrik Bartosak on taas Pelicansin tolppien välissä.

Lisäksi vain yhden pelin tällä kaudella pelannut konkaripuolustaja Mikko Kousa on toipunut neljän kuukauden tauon jälkeen pelikuntoon ja puolustaa Pelicansin ykkösparissa Casimir Jürgensin kanssa.