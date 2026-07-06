Riikka Purran aviomies kritisoi kovin sanoin Turun Taidehallin näyttelyssä nähtävää teosta.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) aviomies Mikko Välimaa postasi viestipalvelu X:ään julkaisun, jossa kritisoi kovin sanoin Turun Taidehallin näyttelyn teosta Nopeat päätökset.
Kyseessä on Välimaan mukaan Riikka Purraa esittävä teos.
– Turun Taidehallissa on esillä verhottu tappouhkaus, joka kohdistuu puolisooni Riikka Purraan, Välimaa kirjoittaa.
Hän kirjoittaa, että kyse on nimimerkillä esiintyvän henkilön työstä näyttelyssä, jota Turun kaupungin kulttuuritoimi tukee.
– Kyseessä on vakava ylilyönti.
Välimaa jatkaa toteamalla, että Purra on jatkuvien uhkausten kohde ja kertoo uhkausten olevan perheelle arkipäivää. Hänen mukaansa tällä kertaa kuitenkin tilanne on vakavampi, sillä kaupunki tukee näyttelyä.
– Kyse on verorahoitteisesta poliittisesta vihapuheesta.
Hänen mukaansa kyse ei ole taiteen vapaudesta ja toteaa sosiaalisen median olevan täynnä vastaavia "oksennuksia".
– Kaikenlaiset yritykset selittää väkivaltakehotuksia ilmaisunvapaudella ovat osa ongelmaa, hän lopettaa.