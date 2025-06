Tarratoimikunnan kohtelu Suviseuroilla synnyttänyt pienimuotoisen kohun

Helsingin Sanomien mukaan Tarratoimikuntalaisten päälle heiteltiin Suviseuroilla muun muassa roskia, vettä, kananmunia ja jäätelöä.

Piispa Mari Leppänen puolustaa Instagram-julkaisussaan Tarratoimikuntaa, joka tekee näkyväksi naisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia käynnissä olevilla Suviseuroilla.

Toimikunta jakaa tapahtumassa näihin aiheisiin liittyviä tarroja. Leppäsen mukaan toimikunnan tarrat ovat lempeää vaikuttamista, jota tulisi uskonnollisessa yhteisössä pyrkiä ymmärtämään. Leppänen sanoo näkevänsä Tarratoimikunnan toiminnan pikemminkin hätähuutona kuin provokaationa.

– Opetus, jossa sanotaan, että homoseksuaalisuus on syntiä tai että kyllä saat kuulua vähemmistöön, mutta et saa rakastaa etkä elämäsi aikana toteuttaa rakkauttasi, on väkivaltaista. Kun se vielä perustellaan uskonnolla, kyse on hengellisestä väkivallasta, Leppänen kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Leppänen vihittiin papiksi vuonna 2012, ensimmäisenä vanhoillislestadiolaisena naisena. Leppänen kuitenkin etääntyi liikkeestä vihkimyksen seurauksena, sillä lestadiolaisuus ei hyväksy naispappeutta.

Lestadiolaisuudessa ei myöskään tunnusteta samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

HS: Heiteltiin ruualla ja tavaroilla

Tarratoimikunnan jäsen Essi Mutanen kertoi aiemmin Instagramissa kohdanneensa Suviseuroilla häirintää. Mutasen mukaan häntä oli nimitelty ja hänelle oli huudeltu.

Helsingin Sanomien mukaan toimikunnan jäsenet kokivat huutelun ja nimittelyn lisäksi myös muutakin häirintää. Mutanen kertoo HS:lle, että heidän päällensä heiteltiin muun muassa roskia, vettä, kananmunia ja jäätelöä.

Mutanen ja toimikuntaan kuuluva Senja Myllymäki kertoivat aiemmin, että tarratoimikunnan tavoite on tuoda keskustelu tasa-arvokysymyksistä liikkeen sisälle niin, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöt voisivat kuulua yhteisöön ilman, että heidän tarvitsee kokea identiteettiään syntinä. Sekä Mutanen että Myllymäki ovat jättäneet vanhoillislestadiolaisen liikkeen.

Suviseurat on vanhoillislestadiolaisen liikkeen suurin vuosittainen tapahtuma, johon kerääntyy vuosittain kymmeniätuhansia osallistujia. Tapahtuma kestää maanantaihin saakka.