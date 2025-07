Tutkija Suviseurojen tapahtumista: "Puheet poikkeuksellisen seksikeskeisiä"

Tämän vuoden Suviseurat-tapahtuma osoitti, että vanhoillislestadiolaisuus etääntyy kirkosta, sanoo herätysliiketutkija.

Vanhoillislestadiolaisten ja samalla Pohjoismaiden suurin kristillinen tapahtuma Suviseurat päättyi eilen maanantaina. Tapahtuma keräsi yhteensä noin 94 000 kävijää, mikä yllätti jopa järjestäjätahon.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoherra sekä herätysliiketutkija Tuomo Törmänen seurasi hyvin tiiviisti viikonloppuna Suviseurojen tarjontaa etänä.

Törmäsen mukaan uutisointi tänä vuonna Suviseuroista oli poikkeuksellisen runsasta. Eräs keskeisimmistä syistä oli tarra-aktivismi, josta tuonnempana lisää.

Törmänen kiinnitti huomiota kuitenkin siihen, että vaikka uutisointi oli runsasta, niin se jäi varsin pintaraapaisuksi eikä tapahtuman "syvää ydintä" eli Jumalan sanan julistamista juuri analysoitu.

Tutkijan puheista päätellen julistuksellisia seurapuheita olisi kannattanut seurata.

– Monet puheet olivat tänä vuonna poikkeuksellisen seksikeskeisiä. Julistus oli hyvin perinteistä ja jopa aiempaa konservatiivisempaa.

Tarratoimikuntaa häirittiin rumasti

Seksikeskeisyys kumpusi Törmäsen mukaan Tarratoimikunnan toimista Suviseuroilla. Tarratoimikunta puolustaa ja tekee näkyväksi naisten sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia muun muassa jakamalla ja liimaamalla aiheenmukaisia tarroja.

Tänä vuonna Tarratoimikunnan toimintaa yritettiin estää. Tarroja liimanneiden jäsenten päälle heitettiin muun muassa vettä, ruokaa ja roskia.

Helsingin Sanomat kertoi, että toimikunnan jäseniä ahdisteltiin ja seurattiin alueella. Vain yksi järjestyksenvalvoja puuttui tilanteeseen, lehti kertoo.

Toimikunnan perustaneet Essi Mutanen, 28, ja Senja Myllymäki, 25, kertoivat Helsingin Sanomille, että ihmiset kulkivat heidän perässään ja poistivat tarroja sitä mukaa, kun Mutanen ja Myllymäki niitä kiinnittivät.

Itse toimikuntaa ei kuitenkaan "yhdessäkään puheessa" mainittu suoraan, Törmänen kertoo.

– Useassa puheessa tuli ilmi, että homoseksuaalisuus itsessään ei ole väärin tai syntiä. Myönnettiin myös, että liikkeessä on ja on aina ollut homoseksuaalisia ihmisiä. Lisäksi tuotiin hyvin selkeästi esille vanhoillislestadiolainen kanta, että homoseksuaalisuutta ei saa toteuttaa eli, että se on yksiselitteisesti syntiä.

Tutkijan arvio: Tämä on liikkeen suunta

Törmäsen tulkinnan mukaan liikkeen opetuksessa liittyen homoseksuaaleihin ja samaa sukupuolta olevien avioliittoihin ei ole tapahtunut "minkäänlaista" muutosta. Sitä ei ole hänen mukaansa myöskään odotettavissa.

– Näiden Suviseurojen analysoinnin perusteella vanhoillislestadiolaisuus on ottanut askeleita (evankelisluterilaisesta) kirkosta etäämmälle. Kirkosta eroamisesta puhuminen on täysin ennenaikaista, mutta etäämmälle on astuttu, herätysliiketutkija Tuomo Törmänen toteaa.

Etääntyminen ilmeni Törmäsen mukaan ainakin kahdesta asiasta: puhujien joukossa oli poikkeuksellisen vähän pappeja sekä se, että kyseiset Suviseurat olivat ensimmäiset vuosikymmeniin, joissa evankelisluterilaisen kirkon edustaja ei käyttänyt julkista puheenvuoroa.

– Tänä vuonna se olisi ollut Mikkelin piispan Mari Parkkisen vuoro, joka oli paikalla, mutta hänelle ei annettu mahdollisuutta puhua. Liittynee osittain ehkä piispan sukupuoleen.