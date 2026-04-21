Meksikossa kanadalaisturisti kuoli ja useita haavoittui maanantaina, kun asemies avasi tulen tunnetussa arkeologisessa turistikohteessa Teotihuacanissa, kertovat meksikolaisviranomaiset.
Viranomaisten mukaan epäilty ampuja surmasi myös itsensä tapahtumapaikalla.
Maan pääkaupungin Mexicon lähellä sijaitsevassa Teotihuacanin muinaiskaupunki on tunnettu suurista pyramideista, jotka on rakennettu ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina.
Huumekartelleihin linkittyvä väkivaltarikollisuus on yleistä Meksikossa, mutta ulkopuolisiin kohdistuvat joukkoampumiset ovat Meksikossa harvinaisempia.