Kuohunta Suomen koripallolupauksen Miikka Muurisen ympärillä puhutti MTV Katsomon uutta Haastajat-vodcastia.

Toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas iskevät uudessa ohjelmassa kiinni kuumimpiin, puhuttavimpiin ja olennaisimpiin urheilumaailman aiheisiin.

Nyt MTV Katsomosta löytyvän vodcastin avausjaksossa käsitellään muun muassa Leijonien MM-joukkueen valintoja ja Veikkausliigan ulkomaalaispelaajien valtavaa määrää.

Yksi viikon puheenaihe oli 19-vuotiaan Miikka Muurisen tilanne. Susijengin EM-sensaatio teki hiljattain sopimuksen Arkansasin yliopistojoukkueen kanssa, mutta väliin on mahtunut paljon eriskummallisia tilanteita.

Piipahdus serbialaisseura Partizan Belgradissa on kääntänyt Muurisen kurssin pahaan laskuun NBA:n varaustilaisuutta silmällä pitäen. Erikoinen esiintyminen huipputärkeässä Nike Hook Summitissa vain lisäsi hämmennystä.

– Siellä on koko koripallomaailman silmät kiinnitettynä, ja sitten tapahtuu jotain tällaista ja muutenkin sieltä tiedot kertovat, että jotain muutakin vähän outoa on tapahtunut, Kasperi Kunnas sanoo.

– Nyt on tärkeitä hetkiä, tärkeitä asioita. Tuo on aivan huipputärkeä viikonloppu, hän täsmentää.

– Ja jos sen aikana lähtee sana kiirimään, ne ovat sellaisia pieniä punaisia lippuja, joita rupeaa olemaan siellä sun täällä.