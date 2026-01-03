Suomi otti Venäjältä liikkeelle lähteneen Fitburg-laivan haltuunsa uudenvuodenaattona.

Suomen viranomaiset ovat julkaisseet videon Fitburg-laivan haltuun ottamisesta.

Video esittää Helsingin poliisin mukaan "viranomaisten yhteisoperaatiota".

Suomi otti Fitburgin haltuunsa uudenvuoden aattona sen jälkeen, kun sen epäiltiin vaurioittaneen Elisan kaapelia.

Itämerellä seilannut Fitburg oli matkalla Venäjältä Israeliin. Lisää laivasta ja sen miehistöstä voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.

Muutamien sekuntien pätkistä koostuva video on tyyliltään toimintaelokuvamainen.

MTV Uutiset julkaisee videon ilman siinä alun perin ollutta musiikkia.

MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan, miten todenperäisen kuvan viranomaisvideo antaa operaation kulusta.

Videolla muun muassa näkyy, miten aseistautuneet henkilöt liikkuvat kohti rajavartiolaitoksen helikopteria. Henkilöiden vaatteissa näkyy ainakin poliisin tunnuksia.

Myöhemmin ilmeisesti samat, rynnäkkökivääreillä aseistautuneet henkilöt laskeutuvat köysien varassa Fitburgin kannelle.

Laivan kannelle laskeutuvia henkilöitä on videon perusteella ainakin kuusi tai seitsemän.

Videolla näkyy, miten ilmeisesti Fitburg-laiva vetää ankkuria takaisin ylös. Kyseisestä lyhyestä videopätkästä ei ole pääteltävissä, mistä laivasta on kyse.

Videolla ei näy laivan miehistöä tai heidän pidättämistään.

Kahdesta pidätetystä miehistön jäsenestä Venäjän kansalainen on määrätty lauantaina 3. tammikuuta matkustuskieltoon ja Azerbaidzhanin kansalaista esitetään vangittavaksi.

Poliisi on määrännyt aiemmin pidettynä olleen Fitburg-aluksen miehistön jäsenen matkustuskieltoon. Hän on Venäjän kansalainen.

Toinen aiemmin pidetyistä miehistön jäsenistä on Azerbaidzhanin kansalainen ja häntä esitetään vangittavaksi.

Rahtialuksen miehistön 14 jäsenestä yhteensä kolme on tällä hetkellä matkustuskiellossa.

Poliisin mukaan Fitburgilta kertänyt aineiston analyysi tulee kestämään useita viikkoja.