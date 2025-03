"Maailman kahdeksas ihme" voi auttaa varallisuuden kerryttämisessä: "Pörssissä naisen ja miehen euro ovat samanarvoisia"

Miksi naiset ovat parempia sijoittajia kuin miehet, ja onko moraalitonta kerryttää omaisuutta esimerkiksi holding-yhtiön avulla?

Sijoittamista ja koron kerryttämistä korolle on kutsuttu jopa maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Omaisuuden kasvattaminen kiinnostaa monia sukupuolesta riippumatta. Raha-asiat ja talouden budjetointi kulkevat usein perheissä naisen kautta, Nordnetin talousasiantuntija Jasmin Hamid sanoo.

– Naisille tulee hoivatyötä enemmän, he ovat ehkä tietoisempia siitä, kuinka paljon menee rahaa vaikka lasten kurahaalareihin, ruokaan tai muuhun, Hamid kuvaa Huomenta Suomessa.

– Siitä huolimatta valitettavasti tiedämme, että yhä harvemmalla naisella on riittävästi puskuria.

Naisten usko omaan varautumiskykyyn laskee, miesten kokemus "pysynyt samana"

Nordnetin selvityksen mukaan vain 21 prosenttia naisista koki olevansa tarpeeksi varautunut rahallisesti, jos eteen tulisi avioero tai uudelleenkouluttautuminen. Luku on myös laskenut jo kolmen vuoden ajan.

– Voisi ajatella, että tämä on luonnollista: viime vuosina korot ovat nousseet, inflaatio on noussut, elinkustannukset ovat nousseet. Huomionarvoista on se, että tässä samassa ajassa miesten kokemus on pysynyt samana, eli heillä prosentti ei ole laskenut, Hamid sanoo.

Varallisuutta voi kerätä esimerkiksi sijoittamalla. Hamidin mukaan naisten tulotaso on yleisesti pienempi ja ura repaleisempi.

– Mutta pörssissä naisen ja miehen euro ovat samanarvoisia. Molemmat voivat päästä samoihin tuottoihin. Itse asiassa tutkimukset näyttävät, että naiset ovat jopa vähän parempia sijoittajia, Hamid sanoo.

Miksi naiset ovat parempia sijoittajia kuin miehet? Miksi Hamid itse alkoi sijoittaa? Verosuunnittelu on laillista, mutta onko moraalitonta kikkailla esimerkiksi holding-yhtiön avulla? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

