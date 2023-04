Asiantuntija varoittaa parisuhteen rahamokasta: "Ykkösvirhe"

– Ykkösvirhe, jota teemme, on rahojemme välttely. Emme puhu siitä etukäteen. Odotamme, että jotain tapahtuu ja reagoimme siihen, ja teemme sitä seuraavat 50 vuotta, toteaa Netflixin uutta How To Get Rich -sarjaa juontava rahoitusneuvoja Ramit Sethi New York Postille.