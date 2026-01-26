Raaputusarvat olivat vuosia suosittu lahja, esimerkiksi jouluisin. Lakimuutos kielsi tämän, mutta nyt ministeriö selvittää täyskäännöstä ja arpojen lahjaksi antamista.
Sisäministeriö aloittaa esiselvityksen raaputusarpojen lahjaksi antamisen sallimisesta. Maaliskuun lopussa päättyvässä hankkeessa selvitetään, voiko raaputusarpaan sisältyvän voiton lunastaa joku muu kuin arvan ostanut henkilö.
Pakollinen tunnistautuminen tuli lakiin Veikkauksen rahapeleissä vuonna 2022 ja arvoissa vuoden 2024 alussa. Tämä tarkoitti myös sitä, että arvan voiton voi lunastaa vain henkilö, joka arvan osti. Näin esimerkiksi joululahjaksi sukulaisilleen arvat ostanut mummo joutuisi itse lunastamaan mahdolliset voitot.
Uusi rahapelilaki hyväksyttiin eduskunnassa viime joulukuussa, ja se tulee pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2027. Arpamyyntiin ja voittojen lunastamiseen liittyvä epäkohta tuli esiin eduskunnan hallintovaliokunnan asiantuntijakuulemisissa, joissa ehdotettiin, että lahjaksi annettujen raaputusarpojen voiton voisi lunastaa joku muu kuin arvan ostanut henkilö.
Sisäministeriön mukaan uusi hanke arvioi raaputusarvoilla pelaamista, niiden tuotepiirteitä ja ominaisuuksia sekä myös mahdollisten lainsäädäntömuutosten vaikutuksia.