Golfin ammattilaispelaaja Oliver Lindell puttasi loistokkaasti miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Bahrainissa, mutta yhden väylän katastrofi vesitti hänen mahdollisuutensa kärkipaikkaan.

14. väylällä karheikkoon suuntautunut avauslyönti kertautui virheillä, ja Lindell teki lopulta triplabogin käytettyään par 5 -väylään kahdeksan lyöntiä.

Lindell yritti pelastaa oikealle suuntautunutta avauslyöntiä lyömällä toisellaan suoraan viheriölle. Pallo kaartoi kuitenkin pusikkoon, josta hän vapautui vasta rangaistuslyönnillä. Kun vielä lähestymislyönti ja puttikin epäonnistuivat, Lindellin tilanne heikkeni.

Hän kiersi kentän 67 lyönnillä eli tuloksella viisi alle parin. Jos 14. väylältä olisi kirjattu tuloskortiin edes bogi, Lindell jakaisi kärkipaikan espanjalaisen Alejandro Del Reyn ja saksalaisen Freddy Schottin kanssa.

Johtopaikan sijaan Lindell on kahden lyönnin päässä jaetulla kahdeksannella sijalla.

Torstain kierroksella Lindellin kruununjalokivi oli puttipeli.

– Kolme puttia laitoin yli kymmenestä metristä sisään, ja viimeinen niistä (väylä 17) noin 15-metrinen alatasolta. Kyllä siellä muutama meni ohikin viiden metrin sisältä, mutta en voi olla kuin tyytyväinen, Lindell kommentoi tiedotteessaan.