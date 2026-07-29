Kansainyhteisön kisojen miesten sadan metrin finaalissa mentiin kovempaa kuin koskaan.
Scotstoun Stadiumilla Glasgow'ssa käyty kisa juostiin sateisissa olosuhteissa, mutta tämä ei menoa haitannut, kun apuna oli 1,3 metriä sekunnissa puhaltanut myötätuuli.
Kamerunin Emmanuel Eseme vei voiton ajalla 9,83, joka on uusi Kansainyhteisön kisojen ennätys ja Kamerunin kansallinen ennätys. Ennen tätä Kansainyhteisön kisojen ennätystä piti nimissään Trinidadin Ato Boldon vuonna 1998 juoksemallaan ajalla 9,88.
Tämän kauden maailmantilastossa Eseme nousi kolmanneksi, vain neljän sadasosan päähän Yhdysvaltain Noah Lylesin kellottamasta kauden kärkiajasta.
Toiseksi Glasgow'ssa sijoittui Australian Lachlan Kennedy, joka taipui Esemelle vain kahdella sadasosalla. Kennedyn aika 9,85 on uusi Oseanian ennätys, ja hän nousi tämän kauden maailmantilastossa jaetulle viidennelle sijalle.
Kolmas oli Nigerian Kayinsola Ajayi ajalla 9,90, ja myös neljänneksi sijoittunut Etelä-Afrikan Gift Leotlela pisteli alle kymmenen sekunnin (9,91).
Kansainyhteisön kisat ovat neljän vuoden välein järjestettävä suurtapahtuma Kansainyhteisön maille.