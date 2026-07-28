Venäjän hyökkäyssodan kaatuneiden sotilaiden määrä vaihtelee merkittävästi alueittain.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän tutkija Eemil Mitikka esitteli MTV Uutiset Livessä kartan, joka havainnollistaa, mistä päin Venäjää sodassa on kaatunut eniten sotilaita.

Kartta paljastaa, että etenkin Etelä-Siperian köyhät alueet, kuten Tuva ja Burjatia, ovat kärsineet suhteessa väkilukuun eniten tappioita.

– Nämä ovat aika köyhiä alueita, joilla kompensaatio rintamalle lähtemisestä on motivoinut ihmisiä lähtemään sotaan, Mitikka arvioi.

Näillä alueilla rintamalle lähteminen on siis ollut monelle taloudellinen ratkaisu ja sodan myötä esimerkiksi pankkitalletukset ovat kasvaneet.

Ilmaiskut tuovat sodan lähemmäksi kaupunkilaisia

Vähemmän kaatuneita on puolestaan Venäjän vauraimmilla alueilla, joita kartassa kuvataan vihreällä. Suurten kaupunkien, kuten Moskovan ja Pietarin seudut ovat kärsineet tappioista vähiten.

Viime aikoina Ukrainan drooni-iskut ovat kuitenkin kohdistuneet juuri näille alueille.

– Iskut ovat kohdistuneet alueille, joilla kaatuneita väkilukuun suhteutettuna ei ole kovin paljon, mikä voi vaikuttaa niiden alueiden sotaan suhtautumiseen tai se tuo enemmän sodan läsnäoloa myös näille alueille, Mitikka lisää.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi Ukraina kohdistaa iskujaan juuri näille alueille.