Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti Venäjän valmiudesta turvautua "kaikkiin aseisiin".

Venäjän presidentti Vladimir Putin varoitti torstaina länttä eskaloimasta haurasta turvallisuustilannetta.

Putin puhui vaikutusvaltaisen Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa.

Putinin mukaan maailmassa eletään nyt vaarallista hetkeä ja uhattuna Moskova on valmis käyttämään tarvittaessa "kaikkia aseitaan". Putin viittasi erityisesti Venäjän läntisimpään alueeseen, Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevaan Kaliningradiin, kohdistuviin uhkiin.

Putinin mukaan Venäjä ymmärtää, että se kohtaisi tällöin "kaksi kertaa itseään suuremman vihollisen" eli Naton.

– Ranska ja Britannia ovat ydinasevaltoja – ymmärrämme sen vallan hyvin ja olemme siitä täysin tietoisia. Mutta kellään muulla ei ole sellaisia aseita kuin Venäjällä tänään. Se on kilpailuetumme, Putin väitti.

Rutte: Ydinuhkailut eivät hyödyllisiä

Venäjä lähetti syyskuussa Natolle asiakirjan, jossa se varoitti valmiudestaan turvautua ydinaseisiin, mikäli Nato yrittäisi eristää Kaliningradin alueen.

Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan viestiin vastattiin painottamalla, että Nato on puolustusliitto eivätkä ydinuhkailut ole hyödyllisiä.

Venäjää on syytetty viime aikoina muun muassa sabotaaseina ja tuhopolttoina ilmenneestä hybridisodankäynnin kiihdyttämisestä Euroopassa. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Putin sanoi torstain keskustelutilaisuudessa myös, ettei Venäjällä ole suunnitelmia hyökätä mihinkään Euroopan maahan, vaan se haluaa elää rauhanomaisesti rinnakkain.

Putin totesi myös, että kansainvälisten konflktien kärjistyminen voi johtaa nopeasti vaarallisiin tilanteisiin ja hetki, "jolloin mitään ei voi enää muuttaa, voi tulla kaikille hyvin nopeasti ja odottamatta".

Tällä hetkellä Venäjä käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainassa viidettä vuotta.