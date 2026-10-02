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He noudattivat kahden päivän ajan kalorirajoitettua ruokavaliota, joka koostui lähes yksinomaan kaurapuurosta. Tämän jälkeen heidän kolesteroliarvonsa paranivat merkittävästi verrattuna verrokkiryhmään.

Tutkimukseen osallistuneilla oli metabolinen oireyhtymä – yhdistelmä ylipainoa, korkeaa verenpainetta sekä kohonneita verensokeri- ja veren rasva-arvoja. Metabolinen oireyhtymä kasvattaa tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauden riskiä.

Tutkimuksen mukaan helppo ja halpa keino voisi olla avuksi korkeiden kolesterolitasojen taklaamisessa.

Kaurapuuroa kolmesti päivässä

32 osallistujaa pyydettiin syömään yksinomaan vedessä keitettyä kaurapuuroa kolme kertaa päivässä kahden päivän ajan. Aterioihin sai lisätä vain hieman hedelmiä tai vihanneksia.

He söivät 300 grammaa kaurahiutaleita kumpanakin päivänä ja saivat vain noin puolet normaalista kalorimäärästään. Myös verrokkiryhmä noudatti kalorirajoitettua ruokavaliota, mutta se ei perustunut kauraan.