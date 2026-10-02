Tutkimukseen osallistuneilla oli metabolinen oireyhtymä – yhdistelmä ylipainoa, korkeaa verenpainetta sekä kohonneita verensokeri- ja veren rasva-arvoja. Metabolinen oireyhtymä kasvattaa tyypin 2 diabeteksen ja sydänsairauden riskiä.
He noudattivat kahden päivän ajan kalorirajoitettua ruokavaliota, joka koostui lähes yksinomaan kaurapuurosta. Tämän jälkeen heidän kolesteroliarvonsa paranivat merkittävästi verrattuna verrokkiryhmään.
Ruokavalio ilmeisesti vaikutti suolistossa elävien mikro-organismien koostumukseen. Mikrobiomin tuottamat aineenvaihduntatuotteet näyttävät osaltaan vaikuttavan merkittävästi kauran myönteisiin terveysvaikutuksiin, tutkimustiedotteessa kerrotaan.
Osallistujat söivät pelkkää kaurapuuroa kahden päivän ajan.Shutterstock
32 osallistujaa pyydettiin syömään yksinomaan vedessä keitettyä kaurapuuroa kolme kertaa päivässä kahden päivän ajan. Aterioihin sai lisätä vain hieman hedelmiä tai vihanneksia.
He söivät 300 grammaa kaurahiutaleita kumpanakin päivänä ja saivat vain noin puolet normaalista kalorimäärästään. Myös verrokkiryhmä noudatti kalorirajoitettua ruokavaliota, mutta se ei perustunut kauraan.
Molemmat ryhmät hyötyivät ruokavaliomuutoksesta. Vaikutus oli kuitenkin selvästi voimakkaampi kaurapohjaista ruokavaliota noudattaneilla.
– Erityisen haitallisen LDL-kolesterolin taso laski heillä 10 prosenttia – se on merkittävä vähennys, vaikkei täysin verrattavissa nykyaikaisten lääkkeiden vaikutukseen, tutkija Bonnin yliopiston apulaisprofessori Marie-Christine Simon korostaa tutkimustiedotteessa.
Simonin mukaan kauraryhmäläiset myös laihtuivat keskimäärin kaksi kiloa, ja heidän verenpaineensa laski hieman.
Erityisesti vaikutus LDL-kolesteroliin on tutkijoiden mukaan todennäköisesti terveydellisesti merkittävä. LDL-kolesterolin alentaminen vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä.
Kaurapohjaisen ruokavalion suotuisa vaikutus säilyi vakaana vielä kuuden viikon jälkeenkin.
– Lyhytaikainen kaurapohjainen ruokavalio säännöllisin väliajoin voisi olla hyvin siedetty tapa pitää kolesterolitaso normaalialueella ja ehkäistä diabetesta, sanoo Simon.
Vilja vaikutti kuitenkin ennen kaikkea suurina määrinä ja yhdistettynä kalorirajoitukseen. Toisessa kokeilussa nimittäin tarkasteltiin kuuden viikon ruokavaliota, jossa osallistujat söivät 80 grammaa kauraa päivässä ilman muita rajoituksia. Se tuotti vain pieniä vaikutuksia.
– Seuraavaksi voidaan selvittää, onko kuuden viikon välein toistettavalla intensiivisellä kaurapohjaisella ruokavaliolla todella pysyvä ennaltaehkäisevä vaikutus, Simon sanoo.
Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2026.