Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres kärsi 3–6-tappion Columbus Blue Jacketsin vieraana.

Buffalo avasi maalitilin kahdeksannella peliminuutilla, mutta luisui ensimmäisen erän aikana selvästi tappiolle.

Konsta Helenius viimeisteli Buffalon illan viimeiseksi jääneen osuman, ja Ukko-Pekka Luukkonen torjui joukkueen maalilla 17 kertaa.

Heleniuksen lisäksi kauden maalitilinsä avasivat New York Rangersin Eeli Tolvanen ja Philadelphia Flyersin Rasmus Ristolainen. Rangers kaatoi Tampa Bay Lightningin 5–1, ja Flyers taipui New Jersey Devilsille jatkoajan jälkeen luvuin 2–3.

Seattle Krakenin Kaapo Kakko keräsi tehot 1+1 Calgary Flamesia vastaan, sama tilanne oli Edmonton Oilersin Kasperi Kapasella, kun joukkue voitti Vancouver Canucksin 9-7. Florida Panthersin Eetu Luostarinen osui kahdesti 3-4-jatkoaikatappiossa San Jose Sharksille.