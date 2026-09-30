Venäjä on vaivihkaa laajentanut ja modernisoinut valtavasti Uralvuorilla sijaitsevaa tuomionpäivän bunkkeria, kertoo tanskalainen tutkivan journalismin ryhmä Danwatch.
Vladimir Putinin "erittäin salaiseksi" kuvailtu 1335 -kompleksi sijaitsee pienen Kytlymin kylän lähellä Kosvsinkin Kamenin graniittivuoren sisällä.
Danwatchin, Sunday Timesin ja Dossier Centerin selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt viime vuosina neuvostoaikaiseen tukikohtaan valtavia rakennustöitä.
Median mukaan alueelle on tuotu valtavia määriä muun muassa terästä, sementtiä, sähkökaapeleita, muuntajia, ilmanvaihtolaitteita sekä kallionporaamisen tarkoitettua kalustoa.
Danwatchin mukaan pelkällä teräksellä saisi rakennettua kolme Eiffel-tornia. Sementti riittäisi taas 30-40-kerroksisen pilvenpiirtäjän rakentamiseen.
Kosvinskyn vuori sijaitsee aivan Kytlymin kylän vieressä. Kuva: Google Maps.
"Kuollut käsi" on modernisoitu
Selvityksen mukaan on oletettavissa, että Venäjä keskittyy nyt modernisoimaan ydinaseitaan sekä Perimetr-järjestelmäänsä, jota kutsutaan länsimaissa nimellä "kuollut käsi".
Tällä tarkoitetaan Neuvostoliiton kylmän sodan aikaista järjestelmää, jonka tarkoituksena on varmistaa Venäjän ydinasevastaisku ydinsodan varalle.
Perimetr-järjestelmän modernisointi ei ole kuitenkaan Venäjällä salaisuus, ja siihen on viitattu aiemmin erinäisissä venäläismedioissa. Jopa Putin on maininnut toistuvasti sen olemassaolon.