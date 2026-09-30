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Perimetr-järjestelmän modernisointi ei ole kuitenkaan Venäjällä salaisuus, ja siihen on viitattu aiemmin erinäisissä venäläismedioissa. Jopa Putin on maininnut toistuvasti sen olemassaolon.

Selvityksen mukaan on oletettavissa, että Venäjä keskittyy nyt modernisoimaan ydinaseitaan sekä Perimetr-järjestelmäänsä, jota kutsutaan länsimaissa nimellä "kuollut käsi".

Kosvinskyn vuori sijaitsee aivan Kytlymin kylän vieressä. Kuva: Google Maps.

Danwatchin, Sunday Timesin ja Dossier Centerin selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt viime vuosina neuvostoaikaiseen tukikohtaan valtavia rakennustöitä.

Vladimir Putinin "erittäin salaiseksi" kuvailtu 1335 -kompleksi sijaitsee pienen Kytlymin kylän lähellä Kosvsinkin Kamenin graniittivuoren sisällä.

Venäjä on vaivihkaa laajentanut ja modernisoinut valtavasti Uralvuorilla sijaitsevaa tuomionpäivän bunkkeria, kertoo tanskalainen tutkivan journalismin ryhmä Danwatch.

Danwatchin, Sunday Timesin ja Dossier Centerin selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt viime vuosina neuvostoaikaiseen tukikohtaan valtavia rakennustöitä.

Danwatchin, Sunday Timesin ja Dossier Centerin selvityksen mukaan Venäjä on tehnyt viime vuosina neuvostoaikaiseen tukikohtaan valtavia rakennustöitä.

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Tämän läheisyydestä kerrotaan taas avautuvan massiivinen tunneliverkosto, jonka sanotaan ulottuvan satojen metrien syvyyksiin. Siellä työskentelevät sotilaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa näkyy valtava portti maan uumeniin.

Danwatchin jutussa ei kuitenkaan ei ole kuvia varsinaisesta bunkkerista eikä siinä kerrota suoraan, mitä itse vuoren sisältä löytyy.