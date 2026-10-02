Kalastusveneiden elektroniikka on kehittynyt pitkälle. Nykyaikaisella kaikuluotaimella voidaan paitsi etsiä kaloja myös seurata niiden liikkeitä veden alla reaaliajassa.
Viiden jälkeen -ohjelman Kalakavereiden tärpit -sarjassa tutustuttiin siihen, millaista tekniikkaa nykykalastajan veneestä voi löytyä.
Yksi apuvälineistä on livekaiku. Sen avulla kalastaja pystyy seuraamaan kaloja yllättävän tarkasti.
– Kun kala liikkuu, me nähdään koko ajan se liike samanaikaisesti, selittää kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo.
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Kalastajan näytöllä voivat näkyä niin täkykalat kuin niitä vaanivat petokalatkin. Jaksossa tekniikkaa kokeiltiin käytännössä laskemalla jigi veneen alle.
– Nyt nähdään reaaliaikaisesti, kun ne ahvenet on siellä jigiä tuijottamassa, Kuusisalo näyttää.
Elektroniikka voi auttaa myös valitsemaan, mitä kaloja pyydetään. Sen avulla esimerkiksi isot kalat tai alamittaiset yksilöt voidaan jättää rauhaan ja keskittyä sopivankokoisiin ruokakaloihin.
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Kala päättää edelleen
Kalastusveneen elektroniikkaan saa halutessaan kulumaan paljon rahaa. Yhdistelmälaitteiden hinnat lähtevät Kuusisalon mukaan alle tuhannesta eurosta, mutta ylärajaa on vaikeampi määritellä.
– Kun ruudun koko kasvaa ja suorituskyky kasvaa, kyllä se hinta kiipeää sitten tosi korkealle, Kuusisalo kertoo.
Moderni tekniikka ei kuitenkaan takaa saalista. Vaikka kalastaja näkisi kalan ja oman vieheensä ruudulla, kala ratkaisee lopulta, tarttuuko se vieheeseen.
– Kyllä se kala päättää edelleenkin.
Miten livekaiku toimii käytännössä? Katso Kalakavereiden tärpit -sarjan päätösjakso yltä!
Lisää Kalakavereiden tärpit -jaksoja löydät MTV Katsomosta.