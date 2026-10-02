Edmonton Oilersin ja Vancouver Canucksin välisessä jääkiekon NHL-ottelussa nähtiin todellista maalijuhlaa. Voiton vei lopulta Edmonton maalein 9–7. Edmontonin Kasperi Kapanen viimeisteli ottelussa nöyryyttävän osuman Kevin Lankisen selän taakse.

Edmonton karkasi avauserässä jo 4–0-johtoon. Avausmaalin syötti Kapanen. Maalitehtailu jatkui toisessa erässä. Edmontonin voitto näytti jo varmalta, kun ensi Connor McDavid onnistui alivoimalla ja noin puolta minuuttia myöhemmin Kasperi Kapanen, joka ujutti tylysti kiekon Kevin Lankisen taakse.

Lukemat olivat tässä kohtaa 8–2 Edmontonille. Samalla Lankinen otettiin vaihtoon ja maalille luisteli Leevi Meriläinen. Lankiselle kertyi 12 torjuntaa ja Meriläiselle kymmenen.

Vancouver aloitti kirinsä sekunti ennen toisen erän päättymistä. Se onnistui nousemaan jo ennen kolmannen erän puoliväliä kahden maalin päähän. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, sillä Vancouverin jäähyillessä, pääsi Leon Draisatl iskemään lukemat 9-6:een. Edmonton voitti lopulta 9–7.

Katso pääkuvan videolta Kasperi Kapasen maali.