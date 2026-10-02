Uuden nelikon on määrä viipyä kansainvälisellä avaruusasemalla useita kuukausia.
Neljän avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina.
Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla.
Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin puoli vuotta.
Avaruusasemalla olevista seitsemästä muusta avaruuslentäjästä neljän on määrä palata takaisin Maahan vielä tässä kuussa.
Joshua Kotryk koski raskaana olevan vaimonsa vatsaa ennen lähtöä kansainväliselle avaruusasemalle./All Over Press