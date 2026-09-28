Venäjä panee toivonsa ilmasotaan, ISW arvioi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on saattanut vaihtaa voitonsuunnitelmaansa Ukrainassa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).
Voitonsuunnitelmalla viitataan niihin keinoihin, joiden avulla valtio uskoo saavuttavansa tavoitteensa sodassa.
Putin vaikuttaa nyt mahdollisesti uskovan, että hän pystyy painostamaan jatkuvilla ilmaiskuilla Ukrainan haluamiinsa ehtoihin.
ISW:n arvio on, että Putin pyrkii pakottamaan Ukrainan käytännössä antautumaan ennen kevättä 2027.
Voitonsuunnitelman uusimiseen on voinut vaikuttaa useampi tekijä.
Ensinnäkin aikaisempi suunnitelma ei ole toiminut. Venäjä uskoi pystyvänsä etenemään hitaasti mutta varmasti kohti tavoitteitaan, kuten koko Donbassin alueen valtausta samalla, kun länsimaat kyllästyvät Ukrainan tukemiseen.
Rintamalinja on kuitenkin Venäjän etenemisen osalta jämähtänyt entistä pahemmin paikoilleen. Lisäksi Ukraina on kyennyt tekemään paikallisesti onnistuneita vastahyökkäyksiä kesän aikana.