Venäjä kiistää osallisuutensa.
Viron mukaan Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna.
Tulipalossa paloi Milrem Robotics -yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta.
Viron mukaan tuhopolton kohteena ollut Milrem valmistaa miehittämättömiä maa-ajoneuvoja Ukrainalle. Ukrainan kerrotaan käyttävän Milremin ajoneuvoja ainakin haavoittuneiden sotilaidensa evakuointiin.
Viro ei julkisesti esitellyt todisteita vedoten turvallisuuspalveluiden työn luonteeseen.
Sabotaasissa oli Viron mukaan samankaltaisuuksia muiden tapausten kanssa, joita on väitetysti tehty Euroopassa Venäjän laskuun.
Mitä seuraavaksi?
Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta.
Venäjä kiisti tuoreeltaan syyllisyytensä tapaukseen. Kremlin mukaan syytös on perusteeton, eikä Venäjä ota sitä vakavasti.
Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Venäjä jatkaa puolustusliittoa vastaan suunnattuna toimiaan.
– Viestimme Moskovalle on selvä. Autamme yhä enemmän Ukrainaa, emme vähempää, Rutte kommentoi Brysselissä.
Länsimaat ovat sanoneet Venäjän sabotaasien Euroopassa lisääntyneen kuluvan vuoden aikana. Venäjä on toistuvasti kiistänyt väitteet.