Asiantuntija Jyri Rönn käsitteli MTV Katsomon Videotarkistus-ohjelmassa kolme erillistä tilannetta, joita hän ei nähnyt ulosajojen arvoisina.

MTV Urheilun asiantuntija Jyri Rönn käsitteli jääkiekkoselostaja Sebastian Waheebin kanssa kolme tilannetta, joista SM-liigaottelussa annettiin ulosajo pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta mutta pelikieltoa ei myöhemmin seurannut.

Rönn pohjusti, että taklaustilanteissa molemmilla on aina vastuuta, sekä taklaajalla että taklattavalla. Taklaajan vastuuna on kohdistaa taklaus kroppaan. Taklattavan vastuuna on ottaa taklaus vastaan ja olla tekemättä viime hetkellä mitään yllättävää, jolloin pelaaja asettaisi itsensä haavoittuvaan asemaan.

Sitten iskettiin kiinni 9. syyskuuta tapahtuneeseen tilanteeseen. TPS:n Sisu-Petteri Lehtonen passitettiin suihkuun taklauksesta Sportin Kalle Miketinacia.

– Tässä TPS:n puolustaja tulee ihan oikein, hakee kroppalinjaa ja osuu sinne. Samalla Sportin pelaaja vetää itseään pikkaisen alas. Toki siinä on kokoeroakin. Silloin ehkä jotain osuu päähän, MTV Urheilun asiantuntija Jyri Rönn kävi läpi.

Hänen mukaansa taklaaja ei pystynyt tilanteessa tekemään enempää. Sen sijaan taklattava on laittanut itsensä haavoittuvaan asemaan juuri ennen osumaa, jolloin jotain voi osua päähän.

– Minun mielestäni tämä on hyvä, puhdas taklaus. Tässä tilanteessa ei ole minun mielestäni minuutin minuuttiakaan jäähyä.

Törmäys

18. syyskuuta Jukurit-hyökkääjä Justin Addamo lähti puolestaan isoista ovista pihalle osuttuaan kiekottomaan Pelicans-puolustaja Michal Jordaniin.

Rönn kävi läpi, että joskus liikeradat menevät niin, etteivät pelaajat ehdi tehdä mitään. Hän ei nähnyt tilanteessa taklausta lainkaan, vaan törmäyksen.

– Tuolla on irtokiekko, jonne jukuripelaaja pyrkii. Sieltä leikkaa suoraan linjalle Pelicans-pelaaja, ja sen jälkeen osutaan.Minun mielestäni jukuripelaaja pyrkii enemmänkin väistämään eteen tulevaa Pelicans-pelaajaa kuin yrittää taklata yhtään millään tavalla.

– Itse olisin kääntynyt siihen, että en olisi tuominnut tästä välttämättä yhtään mitään.

Kokoero

Niin ikään 18. syyskuuta KalPa-puolustaja Mitja Jokinen jäi Ilves-pakki Leo Lööfin jyrän alle ja 5+20 minuuttia seurasi.

– Joskus kokoero on vaikea ja peliasennot ovat sellaisia, että osutaan päähän. Jokaisen pelaajan pitäisi edestä päin tulevat taklaukset pyrkiä näkemään, olemaan valmis ottamaan ne vastaan, Rönn sanoi.

Hän lisäsi, että joskus tilanteet ovat myös nopeita.

– Tullaan myös siihen, mitä taklaaja taas tekee. Tässä on kokoeroa, hän ei nosta itseään yhtään minnekään. Olkapää osuu päähän tässä tilanteessa, mutta tullaan suoraan edestä. Osutaan kroppalinjaan, minkä saavuttaminen on tärkeää tuossa. Tässä ainoastaan kokoero tekee sen, että taklaus osuu olkapäällä päähän.

– Minä en näe, että pää on targettina, vaan pyritään ihan puhtaaseen, normaaliin taklaukseen, jolloin en näe väärää tässä tilanteessa. Tämä on minun mielestäni edestä päin tuleva, kroppalinjaan osuva, hyvä taklaus.

"Voi ratkoa pelejä paljon"

Rönn painotti, että taklaustilanteet ovat isoja tilanteita.

– Nolla minuuttia versus viisi minuuttia voi yleensäkin ratkoa jäällä pelejä paljon. Tämä on sellainen osa-alue, joka pitäisi olla kunnossa koko kauden.

Rönn kehui kurinpidon aloittaneen tällä kaudella hyvin ja perustelleen päätöksensä selkein argumentein.

Voit katsoa mainitut tilanteet ja kuunnella Rönnin analyysit yllä olevalta videolta. Videotarkistus-jaksossa tartutaan myös muun muassa maalivahdin häirintää sisältäneisiin maalitilanteisiin. Koko jakso on katsottavissa ilmaiseksi MTV Katsomossa.