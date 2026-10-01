Putin kommentoi asiaa tänään keskustelutilaisuudessa.
Länsimaisten yhtiöiden Venäjällä takavarikoitu omaisuus voidaan yhä palauttaa suotuisissa olosuhteissa, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän kommentoi asiaa Valdai-ajatushautomon keskustelutilaisuudessa.
Putinin mukaan Venäjä ei varasta, anasta tai kansallista kenenkään omaisuutta.
Monen länsimaisen yhtiön omaisuus Venäjällä päätyi käytännössä Venäjän viranomaisten haltuun sen jälkeen, kun Ukrainan laajasta hyökkäyssodasta alkaneet pakotteet katkoivat Venäjän taloudelliset yhteydet länteen.