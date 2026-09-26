Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti puheen YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.

MTV Uutiset seurasi puhetta tässä artikkelissa.

Lavrov sai varsin vaisut aplodit saapuessaan puhujankorokkeelle.

Lavrovin mukaan maailmaan on syntymässä moninapainen järjestys. Lavrov syytti länsimaita voiman käytöstä tavoitteidensa saavuttamiseksi ja arvaamattomasta toiminnasta. Lavrovin mukaan länsimaat vaarantavat jopa miljardien ihmisten elämän.

Lavrov syytti Yhdysvaltojna Venezuelaan hyökkäämisestä ja presidentti Nicholas Maduron ja hänen puolisonsa kaappaamisesta ja vankina pitämisestä ilman oikeudenkäyntiä.

– Vaadimme, että Venezuelan johtaja ja hänen puolisonsa on vapautettava välittömästi ja että tällainen liioittelu ei enää toistu.

Lavrov ei myöskään hyväksy voiman käyttöä Iranin korkeimman johtajan Ali Khmanein surmaamiseksi tai muun Iranin johdon surmaamista.

Lavrov kritisoi myös iskuja Hormuzinsalmeen. Hänen mukaansa kyse on "isku maailmankauppaan." Lavrov sanoi "Venäjän ja muiden vastuullisten valtioiden" olevan valmiita vakauttamaan strategisesti tärkeätä aluetta.

Lavrov arvosteli myös Palestiinan ja Kuuban tilannetta, "jota pohjoinen naapuri painostaa".

Lavrovin mukaan länsimaiden toimet Ukrainassa ovat holtittomia.

– Venäjää rajoittaakseen Yhdysvallat on tuhonnut Euroopan turvallisuusjärjestelmän ja luonut Kiovaan russofobisen hallinnon.

Toisaalta Lavrov väittää Euroopan pyrkivän vesittämään Trumpin hallintoa kiinnostavat rauhanneuvottelut. Lavrov sanoi lännen varustavan Ukrainaa aseilla, joilla tehdään iskuja sivilejä vastaan.

– Nämä pyrkimykset johtavat umpikujaan.