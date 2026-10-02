Polttoaineen hinnat ovat sekä Euroopan että Yhdysvaltain johtajien mielen päällä.
EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja.
Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös Kansainvälinen energiajärjestö (IEA).
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USA peräänkuuluttaa Euroopalta toimia
Yhdysvallat haluaa myös, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille.
Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
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