Oletko kuullut meteopatiasta?
Moni on saattanut jossakin vaiheessa elämäänsä kokea, että esimerkiksi valon vähyys voi tuntua väsymyksenä ja mielialan laskuna. Omat odotukset säästä voivat puolestaan vaikuttaa siihen, tuleeko ulos lähdettyä lainkaan.
Meteopatia eli sääherkkyys tarkoittaa herkkyyttä vallitsevalle säälle tai sen muutoksille. Kyseessä ei ole tieteellinen termi.
– Siitä on tutkimusnäyttöä, että luonnonvalon vähyys vaikuttaa meihin fysiologisesti. Meille tulee väsymystuntemuksia, mieliala alenee, kertoo eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salonen Viiden jälkeen -lähetyksessä.
Salosen mukaan pimeän vuodenajan vaikutukset tuntuvat usein väsymyksenä. Pienemmällä osalla ihmisistä esiintyy kaamosmasennusoireita.
Valon määrän lisäksi Salonen nostaa esiin oman suhtautumisemme säähän. Hänen mukaansa kielteinen suhtautuminen harmaaseen säähän voi estää lähtemästä ulos.
Harmaa näkymä voi ratkaista ulkoilupäätöksen
Salonen kuvaa tilannetta, jossa ikkunasta näyttää harmaalta eikä ulos lähdetä edes kokeilemaan, miltä siellä tuntuisi.
Aurinko voi houkutella luontoon, mutta sen odottaminen voi samalla rajata ulkoilun vain tietynlaisiin päiviin. Salosen mukaan luonnon hyvinvointivaikutuksia voi kokea myös pilvisellä säällä ja hämärässä.
Tampereen yliopistolle tekemässään väitöskirjatutkimuksessaan ihmisille, joilla oli vahva luontoyhteys ja aiempia kokemuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, kurjakin sää saattoi tuoda kokemukseen lisää. Sateen ropina ja märän metsän tuoksut tarjosivat erilaista aistittavaa.
Toisille sää ja pimeys taas saattoivat muodostua niin vahvoiksi esteiksi, ettei luontoon lähdetty lainkaan.
Ulkona koko sade unohtui
Salosen kuvaamissa tutkimushankkeissa järjestettiin ohjattuja luontokäyntejä. Osa osallistujista kertoi, ettei olisi muuten lähtenyt ulos koko viikolla.