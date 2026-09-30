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Stubb: Ydinaseista ei ole keskusteltu JEF-yhteistyössä | MTV Uutiset

Stubb: Ydinaseista ei ole keskusteltu JEF-yhteistyössä – Zelenskyiltä salainen pyyntö 13:00 Katso tästä, mitä presidentti vastasi suomalaismedialle Luxemburgissa. Julkaistu 30.09.2026 15:03 (Päivitetty 30.09.2026 16:26 ) Janne Puumalainen Presidentti Stubb piti iltapäivällä lehdistötilaisuuden Luxemburgissa. Tilaisuudessa hän kommentoi muun muassa JEF-yhteistyötä, Suomen Israel-politiikkaa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb päättävät tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Luxemburgissa. Stubbit saapuivat vierailulle suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stephanien kutsusta. Vierailulla esillä ovat olleet muun muassa maiden kahdenväliset poliittiset ja taloudelliset suhteet, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Vierailun aikana Stubb on tavannut myös muun muassa pääministeri Luc Friedenin ja ulkoministeri Xavier Bettelin. "Emme ole keskustelleet ydinaseista sanaakaan" Stubb tapasi suomalaista mediaa iltapäivällä. Myös MTV Uutiset oli paikalla. Stubbilta kysyttiin tilaisuudesta ensimmäisenä Britannian ydinasesuojasta. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-maille. – JEFin kohdalla merivoimien yhteistyötä tiivistetään, mutta emme ole keskustelleet JEFissä ydinaseista sanaakaan. Britannian ydinasesuoja ulottuu Nato-liittolaisiin samalla tavalla kuin Yhdysvaltojenkin, Stubb sanoi.

JEF-puolustusyhteistyöhön osallistuvat Britannia, Alankomaat, Baltian maat sekä Pohjoismaat, jotka ovat kaikki myös Naton jäseniä.

"Haluamme ilmapuolustukseen parasta"

Toinen kysymys koski Suomen Israel-politiikkaa.

Viime aikoina oppositio on arvostellut puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) tapaamista Israelin puolustusministeri Israel Katzin kanssa. Tapaaminen liittyi Daavidin linko -ilmapuolustusjärjestelmän hankintaan.

Toinen puhuttanut tapaus liittyi ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) allekirjoittamaan kirjeeseen, jossa useiden maiden ulkoministerit vaativat kaupparajoituksia Israelin miehittämän Länsirannan siirtokunnille. Valtosen toiminta keräsi kritiikkiä hallituskumppaneilta perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta.

– Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja me tuomitsemme Hamasin terrorijärjestön. Samalla Israelin toimet Palestiinaa kohtaan ylittävät kohtuuden rajat, Stubb sanoi.

– Mitä sitten tulee Suomen puolustukseen, lähtökohta on aina se, että kehitämme sitä pitkäjänteisesti. Me haluamme puolustukseen, ja tässä tapauksessa ilmapuolustukseen, parasta. Kanta Daavidin lingosta on otettu kauan sitten ja etenee suunnitellusti.

Zelenskyillä oli pyyntö, jota Stubb ei paljasta

MTV Uutiset kysyi Venäjän kiihtyvistä hybridi-iskuista Eurooppaan.

– Venäjä toimii nyt kyberpuolella, informaatiosodassa ja sabotaasin keinoin aiheuttaakseen epävakautta.

– Tässä vaiheessa peräänkuulutan suomalaisille resilienssiä. Me valmistaudumme ihan jokaiseen skenaarioon. Toivon myös, että julkisessa keskustelussa ei lietsota ja reagoida ihan jokaiseen risahdukseen. Se aiheuttaa huolta.

Stubb kertoi keskustelleensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa hetkeä aiemmin.

– Hänellä oli eräs pyyntö, jonka hän esitti. En tule sitä tässä julkisuuteen nostamaan. Olen viestinyt eteenpäin meidän viranomaisille, mitä hän on toivonut.