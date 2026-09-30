Presidentti Stubb piti iltapäivällä lehdistötilaisuuden Luxemburgissa. Tilaisuudessa hän kommentoi muun muassa JEF-yhteistyötä, Suomen Israel-politiikkaa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb päättävät tänään kaksipäiväisen valtiovierailunsa Luxemburgissa. Stubbit saapuivat vierailulle suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stephanien kutsusta.
Vierailulla esillä ovat olleet muun muassa maiden kahdenväliset poliittiset ja taloudelliset suhteet, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Vierailun aikana Stubb on tavannut myös muun muassa pääministeri Luc Friedenin ja ulkoministeri Xavier Bettelin.
"Emme ole keskustelleet ydinaseista sanaakaan"
Stubb tapasi suomalaista mediaa iltapäivällä. Myös MTV Uutiset oli paikalla.
Stubbilta kysyttiin tilaisuudesta ensimmäisenä Britannian ydinasesuojasta. Iltalehti uutisoi maanantaina, että Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-maille.
– JEFin kohdalla merivoimien yhteistyötä tiivistetään, mutta emme ole keskustelleet JEFissä ydinaseista sanaakaan. Britannian ydinasesuoja ulottuu Nato-liittolaisiin samalla tavalla kuin Yhdysvaltojenkin, Stubb sanoi.