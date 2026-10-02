Tennesseen epäonnistunut teloitus keskeytti osavaltion loppuvuoden teloitukset ja herätti vanhan kiistan, joka jakaa amerikkalaisia, kirjoittaa MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Christa Piken piti olla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen yli kahteen vuosisataan. Toisin kävi. Pike sai kaksi myrkkyruisketta, mutta jäi henkiin. Hän on nyt sairaalassa kriittisessä tilassa.

Tapaus on sytyttänyt uudelleen väännön kysymyksestä, jota on kysytty vuosikymmeniä: onko valtiolla oikeus ottaa ihmishenki, ja jos on, millä keinoin?

Tennesseen kuvernööri on määrännyt tapahtumista ulkopuolisen selvityksen, ja osavaltion loppuvuodelle suunnitellut teloitukset on keskeytetty. Vankilan ulkopuolella on osoitettu mieltä.

Teloituksissa piikki

Piken tapaus osuu aikaan, jolloin teloituksia on Yhdysvalloissa enemmän kuin vuosiin. Tänä vuonna teloitettuja on 29. Viime vuonna luku nousi 47:ään, mikä oli suurin määrä yli 15 vuoteen.

Luvut kertovat kuitenkin vain osan totuudesta. Kuolemanrangaistus on laissa sallittu noin puolessa osavaltioista, mutta moni osavaltio ei ole teloittanut ketään vuosikymmeniin. Teloitukset keskittyvät kouralliseen osavaltioita, etenkin etelään. Floridan osuus tämän vuoden teloituksista on yli puolet.

Tuki hiipuu, mutta enemmistö yhä kannattaa

Samaan aikaan yleinen vastustus voimistuu. Gallupin mukaan amerikkalaisista 44 prosenttia vastustaa kuolemanrangaistusta, enemmän kuin kertaakaan viiteenkymmeneen vuoteen. Enemmistö, 52 prosenttia, hyväksyy sen silti.

Jakolinjat ovat selvät. Nuoret ja demokraatit suhtautuvat kuolemanrangaistukseen selvästi kriittisemmin, kun taas republikaanien ja vanhemman väen keskuudessa kannatus on vahvaa.

Vastustusta ovat kasvattaneet tapaukset, joissa teloitetun syyllisyys on jälkikäteen kyseenalaistettu. Myös epäonnistuneet teloitukset ja niissä vankien kokema kipu ovat herättäneet suuttumusta.

Lue myös: Tästä syystä Christa Piken teloitus saattoi mennä pieleen

Sä hk ö tuoli takaisin?

Kuolemanrangaistus puhuttaa myös vaaleissa. Republikaanisenaattori Marsha Blackburn, joka tavoittelee Tennesseen kuvernöörin paikkaa marraskuussa, on luvannut palauttaa sähkötuolin teloitustavaksi. Hänen mukaansa tuomitun teloitus pitää panna toimeen heti, kun valitusmahdollisuudet on käytetty.

Blackburn voitti elokuussa puolueensa esivaalin selvästi, ja häntä pidetään vahvana ennakkosuosikkina.

Sähkötuoli ei ole Tennesseessä täysin historiaa. Vangit, joiden rikos on tehty ennen vuotta 1999, voivat yhä valita sen myrkkyruiskeen sijaan. Ennen Pikea Tennesseen myrkkyruiskeet olivat jo ennestään arvostelun kohteena: toukokuussa kuolemaantuomitun Tony Carruthersin teloitus epäonnistui, kun suonta ei saatu avattua yli tuntiin.

Kaksi kysymystä samasta tapauksesta

Piken tapaus on nostanut esiin kaksi vastakkaista reaktiota: vastustajat vaativat teloitusten lopettamista, kun taas osa kuolemanrangaistuksen kannattajista vaatii varmempia teloitusmenetelmiä.

Yhdysvalloissa myrkkyruiske on yleisin teloitustapa, mutta osa osavaltioista on käyttänyt myös kaasua ja ampumista.

Pike tuomittiin kuolemaan vuonna 1995 tehdystä murhasta, jonka hän teki 18-vuotiaana. Hänen asianajajansa ovat vuosia vedonneet hänen nuoreen ikäänsä, lapsuuden kaltoinkohteluun ja mielenterveysdiagnooseihin. Nyt kysymys hänen tuomiostaan on palannut pöydälle tavalla, jota kukaan ei ennakoinut.

Selvää on, ettei keskustelu kuolemanrangaistuksesta Yhdysvalloissa jää Tennesseehen.