Eduskunnassa äänestetään hallituksen ja puolustusministerin luottamuksesta.
Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) sekä koko hallituksen luottamuksesta.
SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen Lähi-itä-politiikassa on ristiriitainen.
Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
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Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa
Kansaa puolustusministeri Häkkäsen Israel-vierailu jakaa. Maaseudun Tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44 prosenttia hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei.
Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen.
Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46 prosenttia torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa.
Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin tuhat ihmistä. Virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.