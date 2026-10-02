Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkov loukkaantui ottelussa San Jose Sharksia vastaan. Barkovin jalka vääntyi ja hän joutui jättämään kaukalon toisen erän puolivälissä.

Barkov kaatui ikävästi laitakahinan yhteydessä ja hänen jalkansa vääntyi. Hän poistui samantien kaukalosta linkuttaen ja paiskoen tavaroitaan maahan.

Florida on vasta ehtinyt pelaamaan tällä kaudella yhden täyden ottelun. Barkovilla meni koko viime kausi ohi polvivamman takia.

Florida nousi ottelussa kolmen maalin takaa tasoihin Eetu Luostarisen onnistuessa kahdesti maalinteossa. Voiton vei kuitenkin San Jose jatkoajalla lukemin 4–3.

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