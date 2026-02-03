Hämeenlinnassa on tapahtunut kuolonkolari, Hämeen poliisilaitos kertoo.
Poliisi sai iltapäivällä hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Hämeenlinnan Tuuloksessa Valtatiellä 12 tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta.
Onnettomuuspaikka oli Pohjoisen liittymästä kaksi kilometriä Lammin suuntaan.
Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joissa oli onnettomuushetkellä yhteensä kuusi ihmistä.
Toisen auton kuljettaja kuoli turmassa. Muut viisi toimitettiin sairaalahoitoon.
Tämänhetkisen tiedon mukaan toinen ajoneuvo oli ajautunut toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle, minkä jälkeen se oli törmännyt toiseen henkilöauton keulaan.
Valtatie 12 oli onnettomuuden vuoksi suljettuna nelisen tuntia.
Poliisi jatkaa onnettomuuden syiden tutkintaa.
