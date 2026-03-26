Suunnitelmissa on, että miesten ei jatkossa tarvitse leikata hiuksia lyhyeksi armeijaan mennessään.

Jos puolustusvoimien suunnitelmat toteutuvat, ei ensi kesänä armeijaan tulevien miesten enää tarvitse leikata hiuksiaan lyhyeksi.

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Rami Saari kertoo MTV Uutisille, että käytäntöjä halutaan muuttaa tasa-arvoiseksi miesten kannalta.

Nykyisellään miesalokkaiden on leikattava hiuksensa lyhyeksi. Naisten puolestaan täytyy pitää pitkiä hiuksia kiinni esimerkiksi nutturalla.

– Olemme saaneet eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen ja tasa-arvovaltuutetulta pyynnön saattaa tämä asia lainmukaiseen tilaan, Saari sanoo.

Saari kertoo, että muutosesitys on parhaillaan lausuntokierroksella muun muassa reserviläisjärjestöillä. Hiusohjeistusta on tarkoitus yhdenmukaistaa jo ensi kesänä eli heinäkuun aloituserän osalta. Sen jälkeen pitkätukkaiset saavat pitää kutrinsa sukupuolesta riippumatta.

– Turvallisuuteen ja siisteyteen perustuen hiusten pitää kuitenkin olla kiinni, Saari sanoo.

Muutos on iso, sillä armeijaan saapuvien rituaaleihin on kautta aikojen kuulunut hiusten leikkaus lyhyeksi. Moni on ajellut päänsä kaljuksi.

– Hyväksyn, että maailma muuttuu ja puolustusvoimien pitää muuttua mukana. Olemme osa prosessia, koska me olemme riippuvaisia reserviläisistä, Saari summaa.

Lopullista päätöstä muutoksesta ja sen aikataulusta ei ole vielä tehty.

Vaikka hiusten pituuteen ei jatkossa puututa, eivät kaikki mahdolliset hiusmallit ole jatkossakaan sallittuja alokkaille. Muun muassa hiusten erikoismallit, kuten irokeesit tai huomiota herättävät hiusmallit pysyvät armeijassa pannassa.