Love Island Suomi -ohjelmaa jo toistamiseen juontava Niko Saarinen sai palautevyöryn kerrottuaan hiustensiirto-operaatiostaan.
Love Island Suomi -ohjelman kuudes kausi pyörähtää käyntiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 4. toukokuuta. Ohjelmaa luotsaa jo toista kautta putkeen juontaja Niko Saarinen.
Juontopestinsä tiimoilta myös ulkomaisia Love Island -kausia katsellut Saarinen paljastaa, että ohjelman uusimmalla Suomi-kaudella nähdään tilanteita, joiden aikana hän pohti, ovatko kyseessä sittenkin Britannian Love Island -kuvaukset. Ohjelman brittiversio tunnetaan dramaattisista ja räiskyvistä käänteistään.
– Minusta tuntuu, että tänä vuonna otetaan draaman kaaressa iso harppaus edeltäjiinsä, hän kertoo MTV Uutisille.
Niko Saarinen kipparoi jälleen Love Island Suomi -ohjelmaa.
Love Island -kuvaukset kestävät pari kuukautta, ja koko tuon ajan Saarinen elää ja hengittää ohjelmaa. Samaan aikaan hän veti myös radio NRJ:n aamulähetyksiä Espanjasta käsin.