Love Island -kuvaukset kestävät pari kuukautta, ja koko tuon ajan Saarinen elää ja hengittää ohjelmaa. Samaan aikaan hän veti myös radio NRJ:n aamulähetyksiä Espanjasta käsin.

Juontopestinsä tiimoilta myös ulkomaisia Love Island -kausia katsellut Saarinen paljastaa, että ohjelman uusimmalla Suomi-kaudella nähdään tilanteita, joiden aikana hän pohti, ovatko kyseessä sittenkin Britannian Love Island -kuvaukset. Ohjelman brittiversio tunnetaan dramaattisista ja räiskyvistä käänteistään.

– Meillä on tosi iltapainotteiset kuvaukset Love Islandissa. Se oli aikamoinen rutistus. Aamuni alkoivat aina aaamuradiolla, sitten olin vähän aikaa altaalla ja otin aurinkoa, sitten aloin harjoittelemaan illan käsikirjoitusta.

– Elämäni Espanjassa on Love Islandia, en käy siellä humputtelemassa. Minulla on muutama vapaapäivä viikossa, ja niinä päivinä olen ihan, että apua, mitä siellä villalla tapahtuu. Kun lähden sinne, niin tiedostan, että se on työreissu.

Loppuelämän lääkitys

– Se kalju läntti alkoi laajenemaan muutamassa viikossa. Olin, että apua, mikä se on, hän kertaa.

– En ole ikinä syönyt lääkkeitä. Se on loppuelämän. Saatan elää vielä 50 vuotta. Se on pitkä aika, mutta mitä vain tukan takia, se on minulle niin tärkeä.

– Ihan uskomattomia tarinoita. Miehet käyvät tuossa operaatiossa salaa kumppaneiltaan, kun he eivät kehtaa kertoa siitä. Huomasin, että asian ympärillä on stigma, siitä ei oikein puhuta ääneen.

– Sehän ei ole kenenkään itsensä aiheuttamaa, että sinulle tulee vaikkapa pälvikalju tai tukkasi tippuu. Sehän on yleistä meille pohjoismaalaisille, sillä meillä on hennot hiukset.

– Mitä minä nyt tässä paasaamaan, että kertokaa heti vaan. Minäkin keräsin tosi paljon rohkeutta, hän sanoo.