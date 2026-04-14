Lähes puolet nuorista aikuisista on huolissaan Suomen turvallisuustilanteesta. Halua ja uskoa maanpuolustukseen silti on.
Tuoreen tutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista nuorista aikuisista on huolissaan Suomen tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta ja maan ulkopuolelta tulevasta uhasta.
Tulokset käyvät ilmi E2 Tutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, joka tehtiin Puolustusvoimien toimeksiannosta. Tutkimukseen vastanneista nuorista yli 40 prosenttia arvioi, että suomalaiset elävät viiden vuoden päästä nykyistä turvattomammassa maailmassa.
Huoli turvallisuudesta korostuu etenkin naisilla, heikossa taloudellisessa tilanteessa olevilla sekä nuorilla, joiden luottamus muihin ihmisiin on vähäistä. Sen sijaan asepalveluksen suorittaneet ja hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevat kokevat tilanteen keskimääräistä useammin vakaaksi.
Maanpuolustustahto sekä luottamus Puolustusvoimiin ovat kuitenkin vahvoja. Neljä viidestä vastanneesta ilmoittaa olevansa valmis puolustamaan Suomea mahdollisen aseellisen hyökkäyksen sattuessa.
Asevelvollisuudessa nähdään kuitenkin kehitettävää tasa-arvon näkökulmasta.
Samalla tutkimus osoittaa, että kolme neljästä vastustaa arvopohjansa mukaisesti sotaa ja väkivaltaa. Vastustus on yleistä myös niiden keskuudessa, jotka ovat valmiita puolustamaan Suomea tarvittaessa aseellisesti
Tutkimuksessa tarkastellaan 18–30-vuotiaiden Suomessa asuvien nuorten aikuisten näkemyksiä maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta.
Kyselyaineisto kerättiin aikavälillä 14.11.2025–26.11.2025. Kyselyyn vastasi yli 2000 nuorta aikuista.