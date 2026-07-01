Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen kertoivat, että heidän podcast on mahdollistanut heille työn lisäksi myös yhteistä parisuhdeaikaa.
SuomiAreenassa nähdyssä MTV Uutiset Liven SuomiAreena tänään -lähetyksessä porilaistaustaiset julkisuuden henkilöt joutuivat piinapenkkiin, kun lähetyksen juontaja Jaakko Loikkanen kysyi heiltä sellaisista aiheista, joista nettikansa etsii tietoa.
Aki Mannisesta ja Rita Niemi-Mannisesta on googlattu tietoa muun muassa heidän saaressa sijaisevasta talostaan sekä kaksikon tuloista. Katso videolta, mitä kaksikko vastaa näihin kysymyksiin.
Myös pariskunnan podcast Sillai kai kiinnostaa nettikansaa. Aki ja Rita Manninen kertovat, että podcastin nauhoitukset Helsingissä ovat mahdollistaneet heille myös parisuhdeaikaa, sillä he yöpyvät useimmiten kahdestaan Helsingissä hotelissa nauhoitusten aikana.
– Vietämme oikein sellaisia auvoisia treffipäiviä, kun ollaan Helsingissä, Aki Manninen sanoo.
Pariskunnan 6-vuotias Donna-tytär ihmettelee vieressä, mistä hänen isänsä oikein puhuu.
– Mitä ihmeen treffipäiviä? Donna tiedustelee.
– Ne on sellaisia, kun aikuisten pitää välillä viettää ilman lapsia sellaisia treffipäiviä, Aki Manninen kertoo tyttärelleen.