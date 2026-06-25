Kanadan ex-pääministeri Justin Trudeau vieraili Kultarannassa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb kestitsi Kanadan entistä pääministeriä Justin Trudeauta Kultarannassa.
Stubb jakoi tapaamisesta kuvan Instagramissa.
– Mukava saada vierailijoita Kultarantaan. Kanadalaisten kanssa sauna ja jääkiekko ovat arkipäivää, Stubb kirjoitti.
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Trudeau esiintyy SuomiAreenassa torstaina pääpuhujana kello 18 Raatihuoneenpuiston lavalla.
Mies tunnetaan myös artisti Katy Perryn miesystävänä. Kaksikko nähtiin ensimmäistä kertaa yhdessä illallisella heinäkuussa 2025. He virallistivat suhteensa Instagramissa vuoden 2025 lopulla.