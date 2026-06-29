Viimeinen lautta Hailuodosta, jolla vielä ehtii uuden tieyhteyden avajaisiin, on täynnä tunnetta.

Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään yli kahdeksan kilometrin tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja.

Kansimies Outi Ketola on työskennellyt Hailuodon lautalla 27 vuotta vakinaisesti, pian työsuhde loppuu.

– Jotain on tarjottu, mutta ei minulle järkeviä töitä, joten katsotaan mitä tapahtuu, pohtii Ketola.

Kansimies Outi Ketolan työsuhde Hailuodon lautalla päättyy 27 vuoden jälkeen.

Hän asuu Lapin Sallassa ja tekee työtä satojen kilometrien päässä Hailuodossa kaksi viikkoa kerrallaan, sen jälkeen on kahden viikon vapaa.

– Tällainen työtahti on sopinut minulle hyvin, kiittelee Ketola.

Vaikka käsillä ovat viimeiset viittomiset, mieli ei ole erityisen herkillä.

– Tätä on puhuttu ja tätä on osannut odottaa jo niin kauan, että eihän tämä mikään yllätys ole.

Kyyneleet eivät siis tirahda viimeisen reissun päätteeksi?

– Enpä usko. Tuskin. Sitä paitsi työt eivät lopu ihan tähän päivään pääskysten takia, huomauttaa Ketola.